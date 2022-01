Incidenti sul lavoro, a Udine 18enne muore all'ultimo giorno di stage

Udine, 18 enne schiacciato da barra metallica muore all'ultimo giorno di stage

Morire a 18 anni all'ultimo giorno di stage. La tragedia è accaduta a Lorenzo Parelli di Castions di Strada (provincia di Udine), studente dell'Istituto salesiano Bearzi morto in un incidente sul lavoro nella sede di Lauzacco della Burimec. Il giovane stava frequentando un progetto di scuola-lavoro. Sarebbe stato colpito da una barra metallica. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118.

Incidenti sul lavoro, Fiom: "Inaccettabile morte giovane studente"

"Siamo sconcertati nell'apprendere la notizia della morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l'azienda metalmeccanica Burimec di Lauzacco, in Provincia di Udine. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in un luogo di lavoro, tanto piu' inaccettabile perche' colpisce un giovane studente, di soli 18 anni, schiacciato dalla caduta di una putrella proprio nel suo ultimo giorno di quella che avrebbe dovuto essere una esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro". Lo dichiarano in una nota congiunta la Fiom-Cgil nazionale e la Fiom-Cgil di Udine.

Incidenti sul lavoro, oltre mille morti nel 2021

Intanto, la Stampa sottolinea che "un recentissimo rapporto dell’Inail sugli infortuni e le malattie professionali ha rilevato che nei primi 11 mesi del 2021 i decessi legati al lavoro sono stati 1116, cioè 35 in meno dello scorso anno (-3 per cento) ma sempre in numero inaccettabile, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di fatalità inevitabili: troppo spesso il problema sono la mancanza dei dispositivi di sicurezza o condizioni di sfruttamento che fanno pressione sui lavoratori, ne logorano l’attenzione e magari li inducono a errori fatali, di cui però altri sono i responsabili".