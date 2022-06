"Incontri romantici con donne ucraine": la nuova truffa che corre sul Web

Appuntamenti online con donne ucraine e servizi matrimoniali per corrispondenza: attenti alla truffa

Nelle ultime due settimane gli spammer hanno preso di mira gli utenti di Internet con una campagna di spam che promuove piattaforme di appuntamenti con donne ucraine e servizi matrimoniali via email. Nonostante il conflitto in corso sul territorio ucraino, molte piattaforme di incontri sono ancora attive e funzionanti. Dal 10 giugno, decine di migliaia di email di spam hanno bersagliato le caselle di posta degli utenti di tutto il mondo promuovendo “l’incontro perfetto tra uomini occidentali e avvenenti donne ucraine”.

Bitdefender Labs, autore della ricerca sull'argomento, raccomanda agli utenti la massima cautela nel visitare questi siti, poiché il rischio di cadere vittima di frodi con conseguenti perdite economiche è molto elevato. Le email di spam provengono da un indirizzo IP in Turchia. Il 63% dello spam colpisce gli Stati Uniti, seguiti da Irlanda (10%), Germania, Svezia, Danimarca con il 3% e Regno Unito con il 2%.

Alcuni esempi di oggetto utilizzati nelle email di spam:

- Godetevi gli incontri con le più avvenenti single ucraine

- Bellezze ucraine in cerca di amore e molto altro

- Nuovo messaggio privato dalla tua ragazza ucraina

- Bellissime ragazze ucraine stanno aspettando di incontrarti

- Incontri facili con ragazze ucraine che parlano inglese

Come funziona la truffa online e come difendersi

La maggior parte delle comunicazioni analizzate da Bitdefender reindirizza gli utenti su piattaforme di incontri online come ukrainianbrides4you e charmdate. Cliccando sul link incorporato nell'email, i destinatari vengono reindirizzati su piattaforme di incontri non sicure e vengono loro poste una serie di domande, relative alla data di nascita, genere, preferenze, ecc. e viene loro persino chiesto di impostare una password.

Dopo aver compilato le informazioni richieste, gli utenti raggiungono un'altra piattaforma di incontri online, dove possono immediatamente iniziare a chattare con donne avvenenti. L’interazione su queste piattaforme ha però un costo elevato: i pacchetti possono raggiungere le centinaia di dollari e includono l'invio di email, una quantità limitata di tempo in chat e lo sblocco di tutte le foto del profilo delle donne ucraine single.

Da diversi mesi Bitdefender Labs tiene d'occhio le campagne di spam relative a contenuti per adulti e siti di incontri. Lo spam legato agli incontri online è stato costante per tutto il 2021 e il 2022, con una campagna di dimensioni simili a quella attualmente in corso comparsa a partire da metà dicembre. Dietro all’illusione di un incontro, gli utenti rischiano di perdere somme consistenti di denaro. Inoltre, le probabilità di comunicare effettivamente con una donna ucraina sono scarse. Le piattaforme di incontri come queste sono famose per l'utilizzo di bot per facilitare la comunicazione con il maggior numero possibile di utenti.

I profili intriganti ed accattivanti sembrano in realtà troppo perfetti per essere reali, infatti molte recensioni di clienti rivelano che, nonostante le ingenti spese per organizzare un incontro di persona con le donne conosciute sul sito, nessuna si è presentata. L'interazione con le email di spam potrebbe non presentare pericoli immediati. Tuttavia, Bitdefender raccomanda di non accedere e di non confermare il proprio indirizzo email, la data di nascita o altre informazioni personali online. I metodi di pagamento approvati dagli iscritti a queste piattaforme di incontro includono carte di credito e PayPal ma, data la mancanza di misure di sicurezza adottate da tali piattaforme, i rischi di perdite economiche e di attività fraudolente sono considerevoli.