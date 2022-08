Incredibile: Carabinieri mandati in prima linea senza giubbotti antiproiettile

La denuncia del sindacato Unarma: "Siamo uomini, non eroi"

“Siamo Forze dell’Ordine ma non abbiamo gli strumenti basilari per assicurare l’ordine pubblico e tutelarci dai rischi del mestiere, in primis i giubbetti antiproiettile che dovrebbero essere in dotazione nell’Arma": è questa la clamorosa denuncia di Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, tra i più antichi sindacati dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate.

"Troviamo sempre più difficile assolvere al nostro ruolo se i Comandi non ci tutelano e le istituzioni continuano a occuparsi delle nostre condizioni lavorative a fasi alterne: l’Arma convive con problemi di personale, organizzazione e mancanza di dotazioni tutto l’anno".



“Stando alle segnalazioni pervenute dai reparti territoriali dei Comandi di Abruzzo e Molise, molti carabinieri oggi affrontano il proprio lavoro senza giubbetti antiproiettile, con gravi e ingiustificate esposizioni a sparatorie, risse e arresti. Il tutto a pochi giorni da casi come l’omicidio Albi-Cavallito di Pescara, per cui senza attrezzature ci siamo improvvisati: siamo uomini, non eroi e abbiamo bisogno di tutele”