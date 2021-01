Inchiesta Ream bis, Piero Fassino indagato per il reato di turbativa d'asta

Piero Fassino, ex sindaco di Torino, e' indagato per il caso Ream bis. Il pm Gianfranco Colace, come riportato dall'Ansa, ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di turbativa d'asta, oltre all'esponente Pd, anche la dirigente del Comune di Torino Paola Virano, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, all'epoca in Ream e ora i vertici della Cassa di Fossano. Il caso riguarda la vendita dell'area ex Westinghouse, lanciata nel 2012, quando la citta' era amministrata dal centrosinistra. La societa' Ream verso' 5 milioni a titolo di prelazione, ma quando venne indetta la gara non partecipo' e i soldi non vennero restituiti.