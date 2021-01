Indonesia, caduto un aereo partito da Giakarta: rottami in mare

Sarebbe caduto in mare l'aereo della compagnia indonesiana Sriwijaya Air, con decine di persone a bordo, con cui si erano persi i contatti dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta. Sono stati individuati resti umani e rottami dell'aereo, ha detto a una tv locale il capitano della guardia costiera, EKo Surya Hadi, secondo quanto riporta l'agenzia Xinhua.

"Abbiamo individuato parti di corpi, giubbotti di salvataggio e rottami dell'aereo", ha detto il capitano. Più prudente un ufficiale della National Search and Rescue Agency, Suwito, citato dall'agenzia Dpa. "Pescatori - ha affermato - hanno riferito di aver visto rottami ma per ora non possiamo confermare nulla, siamo diretti sul posto". Il Boeing 737-500 era diretto a Pontianak quando si sono persi i contatti, come ha confermato una portavoce del ministero dei Trasporti, Adita Irawati.