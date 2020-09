Inps, Tridico nel mirino per l'aumento di stipendio. Ma guadagna meno di tutti

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è finito nel mirino della critica per l'aumento di stipendio ricevuto, il compenso ora è passato a 150 mila euro all'anno. Ma nonostante questo riconoscimento economico - si legge sul Fatto Quotidiano - Tridico resta il meno pagato dei manager. In questa classifica dei paperoni, svetta il compenso del governatore della Banca d'Italia Vincenzo Visco con 450 mila euro. Alla banca centrale non si applica il tetto da 240mila euro che la legge ha fissato per tutti gli stipendi pubblici. Esattamente a quella cifra, però, si sono assestati i compensi degli autorevoli componenti delle Authority: il presidente uscente di Agcom, Angelo Maria Cardani (gli succederà il vicesegretario generale della Camera Giacomo Lasorella) ha incassato infatti ogni anno 240 mila euro, così come gli altri membri del collegio.

Ma Tridico - prosegue il Fatto - morde la polvere anche dentro l’Inps: ben 31 dirigenti di livello generale dell’istituto, infatti, portano a casa i fatidici 240 mila euro all’anno. E persino molti direttori di seconda fascia hanno spettanze superiori alla sua. Qualche esempio? Valeria Barbara Fabbriano, direttore della filiale di Roma Montesacro guadagna 186.698 euro. Claudio Floriddia, direttore provinciale di Trento, 162.166 euro. Mario Izzo, che a Pisa si occupa di “flussi contributivi e vigilanza documentale”, porta a casa 153 mila euro, Giuseppina Malaspi na, che a Reggio Calabria segue “prestazione e servizi individuali”, 152 mila euro.