Inseguito da un uomo con l'accetta. Muore d'infarto e paura un sedicenne

Una giornata al parco con gli amici si trasforma in tagedia per un ragazzino di 16 anni, morto d'infarto per la paura. "Stava scappando da un uomo che li inseguiva con un’accetta". A dirlo - si legge su Repubblica - è Daniela, mamma di Riccardo, 16 anni, stroncato lo scorso venerdì da un malore al parco della Madonnetta di Acilia, periferia Sud di Roma, tra il centro e il mare di Ostia. Dalle prime ricostruzioni, l’improvvisa morte del ragazzo potrebbe essere a causa di un arresto cardiaco fulminante. A dirlo con certezza sarà solo il referto dell’autopsia, disposta nella giornata di ieri.

Secondo il racconto degli amici e della mamma di Riccardo, - prosegue Repubblica, l'uomo è sbucato all’improvviso dalla struttura e li ha inseguiti con un’accetta. Spaventati, arrivano al cancello, lo superano e a distanza di sicurezza si fermano sul marciapiede, ormai fuori dal parco. Una corsa di neanche 500 metri, ma Riccardo si accascia a terra. E non si rialza più. «I suoi amici mi hanno subito telefonato – prosegue Daniela, che si trova davanti alla struttura fatiscente nel parco – mi hanno detto che era caduto e sembrava che non respirasse ». La voce le si strozza in gola. «Quando sono arrivata lì c’era già l’ambulanza, ma per Riccardo non c’era più niente da fare.