Insolite lezioni su Battisti: il Lucio mai sentito prima. VIDEO

Ogni giovedì sera, in un locale di culto a Rho ( Bar Santaladiabla, via Mulino Prepositurale) piatto forte per gli appassionati di blues; ecco insolite “lezioni” su un Battisti poco conosciuto. Un Lucio quasi inedito, non quello delle scarpette rosse, anche se la famosa canzone, quasi un inno, viene cantata all’inizio della serata. Prenotarsi per una apericena ,ogni giovedi dalle 20 alle 23: Antonio Summa, poliedrico musicista, discografico e autore di Al Bano, presenta il lato poco sconosciuto di un Battisti bluesman.

Siamo stati alla sua lezione. Chi l’avrebbe detto che Lucio fosse stato un attento ascoltatore della Motown Records, e che parte dei suoi successi discografici poggiassero le fondamenta sugli accordi dei musicisti di Detroit. Brani poco conosciuti del cantautore romano, vengono eseguiti da una insolita band; sapori di ritm and blues e soul dalla chitarra e armonica di Roberto Elli, che accompagna Summa dopo un aperitivo musicale a base di country.