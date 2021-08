Investe due turisti e scappa: caccia all'auto pirata nel Salento

In Salento e' caccia all'auto pirata che ha investito due turisti foggiani ed e' poi fuggita dileguandosi nel nulla. L'incidente si e' verificato sulla provinciale tra Sant'Isidoro e Torre Inserraglio, marine di Nardo' (Le), uno dei due amici, 17enne, e' stato travolto dall'auto sconosciuta e gettato sull'asfalto ed e' stato condotto in ospedale a Lecce in codice rosso. Il mezzo ha perso uno sportello anteriore, quello destro. Da questo dettaglio, dai residui sul selciato e dal racconto del secondo ragazzo, gli agenti della polizia locale stanno cercando di arrivare all'investitore che al momento non si e' costituito. L'auto potrebbe essere una 600 rossa.