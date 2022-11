"Io il tuo tema non lo correggo". Il rifiuto allo studente trans per la firma

Roma, genitori e studenti contro il professore: "Sessista"

Esplode la polemica in un liceo di Roma per la decisione di un professore di non accettare il tema di uno studente trans a causa della firma da uomo scritta sul compito in classe. "Per me tu sei una donna", la replica del docente del Cavour, che ha fatto esplodere la protesta di genitori e alunni: "Si tratta di sessismo". Il professore - si legge sul Corriere della Sera - si sarebbe rifiutato di applicare la carriera «alias», ovvero la possibilità per gli alunni di avere un’identità differente rispetto a quella anagrafica, come previsto dall’articolo 4 del regolamento d’istituto approvato lo scorso anno.

"Davanti a me ho una donna, non posso riferirmi a te diversamente", è quanto si è sentito rispondere il liceale, maggiorenne e con disturbi dell’apprendimento, alla consegna del compito in classe. Alle proteste del ragazzo - prosegue il Corriere - l’insegnante avrebbe risposto: "Non mi interessa cosa dice il regolamento». Racconta lo studente al centro della vicenda: "Ha urlato contro me e la mia insegnante di sostegno". Il rifiuto del docente di accettare lo studente con il suo nome maschile ha sollevato le proteste dei liceali che parlano di «transfobia». La vicepreside ha difeso l'alunno ma contro il docente non è stata presa nessuna misura.