Ischia, presi i nonni borseggiatori di 81 e 70 anni. Così derubavano i turisti

Ischia, i nonni borseggiatori e le segnalazioni. Adesso avranno il foglio di via dall'isola

Due anziani borseggiatori che avevano derubato una coppia di turisti stranieri ad Ischia sono stati bloccati e denunciati dalla Polizia di Stato ad Ischia: i due, di 70 ed 81 anni originari di Napoli e già conosciuti dalle forze dell'ordine poiché specializzati nel borseggio, avevano sfilato il portafoglio a due turisti tedeschi su un bus di linea. Gli ospiti stranieri non si erano accorti di nulla ma la scena non era sfuggita ad un altro passeggero del mezzo che, una volta giunti al capolinea, ha avvisato la polizia municipale di Ischia Porto.

In breve tempo sono stati allertati anche gli agenti del locale commissariato di Polizia che sono riusciti in pochi minuti a rintracciare i due ladri bloccandoli mentre stavano dividendosi la refurtiva. I due borseggiatori sono stati fermati, denunciati a piede libero e proposti per il foglio di via dall'isola mentre soldi e documenti sottratti sono stati prontamente restituiti ai turisti tedeschi.