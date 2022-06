Jessica Alves: “Ora che sono donna voglio un figlio" - FOTO

Ora che ha completato la sua transizione, Jessica Alves desidera un figlio

Jessica Alves torna a far parlare di sè. L'ex Ken umano, all'anagrafe Rodrigo Alves, protagonista di numerose ospitate presso i salotti dei programmi condotti da Barbara D'Urso, annuncia: "Ora che sono donna voglio un figlio, se sarà femmina la chiamerò Barbara, come la D’Urso".

Jessica Alves: “Ora che sono donna voglio un figlio"

Jessica si è sottoposta a molti interventi di chirurgia estetica e recentemente ha ultimato il suo percorso di transizione. Nei prossimi mesi la Barbie umana cercherà di esaudire il suo desiderio di maternità: si sottoporrà a un trapianto d’utero in Tailandia. Jessica dichiara: "Adesso che sono donna mi faccio impiantare un utero e partorisco. Sono prontissima così potrò dare alla luce un bambino e tenerlo tra le braccia. Questa è un’operazione molto forte e lo so benissimo. Però io sogno di vivere la maternità".

Il desiderio di Jessica sarà presto esaudito, prima la Alves si sottopporrà ad altre due operazioni: una per ridimensionare il cranio e l'altra per modificare la sua voce.



