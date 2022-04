Johnny Depp: nuove rivelazioni sul dito mozzato e le sigarette su Amber Heard

Johnny Depp: nuovi particolari sul dito tagliato, spuntano anche le sigarette spente addosso ad Amber Heard

Il processo che vede opposti Johnny Depp e Amber Heard continua a riservare momenti di tensione e particolari “splatter”. Nella sua nuova testimonianza, l'ex Pirata dei Caraibi ha risposto ad ulteriori domande sulla parziale amputazione di un dito della mano destra, che secondo l'attore sarebbe stata causata da Amber Heard con del vetro rotto.

Il dito mozzato di Johnny Depp (IPA)



Johnny Depp riferisce che l'episodio sarebbe stato causato dalla vicenda legale relativa al loro divorzio: “La mia mano era sul bordo del bancone e lei, mentre stavamo litigando, mi lanciò contro due bottiglie di vodka, la prima si disintegrò dietro di me mentre la seconda si schiantò contro il mio dito e le ossa andarono in mille pezzi... onestamente non sentivo nemmeno dolore".

"La falange era stata recisa e l'osso del dito sporgeva dalla ferita. A quel punto, ebbi una sorta di esaurimento nervoso e iniziai a scrivere sulle pareti piccoli promemoria del nostro passato utilizzando il sangue, erano frasi che rappresentavano tutte le bugie che mi aveva raccontato durante la nostra relazione e che io avevo scoperto", ha aggiunto Johnny Depp.

Nel corso del processo si è anche sentito un audio nel quale il medico David Kipper, intervenuto in soccorso di Johnny Depp dice: “Guarda quanto sangue, cazzo! Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C'è un cestino con le bende da qualche parte? Stiamo cercando la punta del dito medio. Ho visto nel cestino ma non c'è nulla che assomigli alla carne”.