Johnny lo Zingaro, fuga finita. Il bandito evaso arrestato in Sardegna. Video

Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari, è stato catturato dalla polizia in Sardegna, a quando apprende l'Adnkronos. Johnny lo Zingaro, 60 anni, non era tornato in prigione dopo un permesso premio. Il latitante, secondo quanto si apprende, era nascosto in un casale in una zona rurale.

JOHNNY LO ZINGARO: BONAFEDE, 'CATTURATO GRAZIE A LAVORO CONGIUNTO POLIZIE

''L'evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo Zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro congiunto svolto dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dalla Polizia di Stato. A loro va il mio più sentito ringraziamento''. Così in un tweet il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

JOHNNY LO ZINGARO: CAPO DAP, 'RARA LA CAPACITA', PERSEVERANZA E ABNEGAZIONE UOMINI NIC'

"Nella mia lunga carriera di magistrato ho avuto l'opportunità di avvalermi del prezioso apporto di diversi corpi di polizia, nazionali e internazionali. Ma la capacità, la perseveranza e l'abnegazione che riscontro ogni giorno negli uomini del Nic della Polizia Penitenziaria, sotto l'oculata direzione di Augusto Zaccariello, è davvero rara. Lo hanno dimostrato fino ad oggi, continuano a dimostrarlo e sono certo che lo dimostreranno anche in futuro". E' il commento del Capo Dap sulla cattura di Johnny lo Zingaro.