Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebrezza dopo una festa in hotel

Il cantante e attore Justin Timberlake è stato arrestato a Sag Harbor, New York, per guida in stato di ebrezza. La sua auto è stata bloccata dopo che non si era fermata a uno stop e aveva superato la linea che divideva le corsie. Timberlake, 43 anni, cantante che ha venduto più di 150 milioni di dischi in carriera, era reduce da una festa con amici in un hotel. Stamani l'artista è stato condotto dal giudice che lo ha rimesso in libertà senza pagamento di una cauzione.