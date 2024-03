Kate Middleton avvistata per la prima volta dopo l'intervento: ecco la foto

Kate Middleton, prima foto dopo l'operazione all'addome. Ecco come sta la Duchessa

Kate Middleton sta bene e questo rincuora i fan! La foto che nelle ultime ore ha mostrato la principessa del Galles all'interno di un'auto con la madre Carole ha fatto tirare un vero sospiro di sollievo. È il primo scatto dopo l'operazione all'addome.

Il volto della principessa è nascosto da un paio di vistosi occhiali da sole, ma almeno lo scatto pare sgomberare il campo da illazioni, alimentate anche dalla malattia diagnosticata di recente a re Carlo III.

Come riporta il settimanale Chi "queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma. Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi".

Il primo impegno pubblico dopo Pasqua

Secondo il comunicato diffuso dal governo inglese Kate Middleton avrà ancora tre mesi di convalescenza prima di riprendere gli impegni reali. Sarà l’8 giugno il primo appuntamento ufficiale della consorte dell’erede al trono britannico, assente dai riflettori già da due mesi.