Kate Middleton rompe il silenzio: "Ho iniziato la chemioterapia per un cancro"

Kate Middleton rompe il silenzio: "Ho un cancro, ho iniziato la chemioterapia"

Kate Middleton è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio. La principessa, 42 anni, è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un "importante intervento chirurgico addominale". Al momento dell'operazione si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia, i test postoperatori hanno invece ribaltato la diagnosi.

GUARDA IL VIDEO

Seduta su una panchina a Windsor, Kate ha ringraziato il marito, il principe William, per il suo sostegno nella toccante clip. La principessa ha anche detto di aver dato la notizia a George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis di 5 anni, dicendo loro che sarebbe andato tutto "bene". "Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento", ha spiegato. "Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene'', ha proseguito parlando da madre. "Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito'', ha affermato.

Parlando del marito, il principe William, Kate ha spiegato che averlo al suo fianco è stata una "grande fonte di conforto e rassicurazione". Aggiungendo che allo stesso modo le è stato di conforto ''l'amore, il sostegno e la gentilezza che è stato mostrato da tanti di voi, significa molto per entrambi".