L'Etna torna a far paura: "Possibilità di evento imminente". Nuovo allarme

Etna in eruzione, 10 febbraio 2022. Foto di Angela Platania dall’agenzia Ipa

L'Etna spaventa, scatta il "preallarme" della Protezione Civile. Ecco cosa sta succedendo

Non c'è pace per Catania e dintorni. Dopo i vari problemi legati all'aeroporto adesso l'Etna torna a preoccupare, il vulcano fa paura e la Protezione Civile parla di "possibilità di evento imminente", lo stato di allerta passa così da "attenzione" a "preallarme" ed è iniziata la fase operativa. Mentre l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – Osservatorio etneo comunica che nel corso delle ultime ore l’ampiezza media del tremore vulcanico è stata caratterizzata da ampie oscillazioni dei suoi valori. Mantenendosi però fino alle 15 di ieri circa sempre nell’intervallo dei valori medi. Nelle ultime ore - riporta Open - le oscillazioni sono diventate ancora più ampie. E in brevi momenti l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto l’intervallo dei valori alti. Anche se allo stato attuale l’ampiezza media rientra nell’intervallo dei valori medi.