L'iceberg più grande al mondo sta per schiantarsi. Strage di 2 mln di pinguini

Una strage annunciata sta per diventare realtà. Non c’è mai stato un modo di fermare il viaggio dell'iceberg più grande al mondo, da quando, - si legge sul Corriere della Sera - a luglio 2017, A68 si è staccato dalla Piattaforma di Ghiaccio Larsen C, nella zona nordoccidentale del Mare di Weddell. Luoghi remotissimi: la terra abitata più vicina è la Terra del Fuoco, 1.000 km a nord della costa antartica da cui si è distaccato A68, 1.500 a ovest dell’isola di South Georgia dove sta per incagliarsi.

Qui causerà una moria di pesci, foche e pinguini senza precedenti, con ripercussioni che dureranno anche 10 anni. Quando la sua deriva è cominciata, A68 misurava 5.800 chilometri quadrati. Ne attende l’incagliarsi - prosegue il Corriere - una missione di scienziati, la British Antarctic Survey, arriveranno all’isola South Georgia a gennaio e studieranno l’iceberg da vicino. L’isola, inospitale per l’uomo, è abitata soprattutto da colonie di foche e due milioni di pinguini, tra cui 450 mila pinguini reali.