L'influencer Sophia Cheung muore mentre si scatta un selfie per i suoi social

Morte di un’influencer. Sophia Cheung è precipitata mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata ad Ha Pak Lai, vicino a Pineapple Mountain, Hong Kong

Si tratta di un punto panoramico spettacolare dove molti turisti vanno a scattare foto, soprattutto al tramonto. L’influencer 32enne non era sola, essendosi recata sul posto con tre amici, proprio per non perdere la preziosa photo opportunity.

Mentre si stava scattando una selfie accanto a una cascata del torrente Tsing Dai, Sophia Cheng ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua.

Nonostante i soccorsi, quando è arrivata al Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital di Chai Wan ad Hong Kong è stata dichiarata morta.