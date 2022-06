Per conoscere chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022, dobbiamo attendere un'altra settimana, mentre ecco cosa dicono le scommesse

Stasera andrà in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi 2022. I naufraghi ormai sono stanchi come testimoniano le immagini che arrivano dall'Honduras e tra polemiche, fraintendimenti, mancanza di cibo, solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da trionfatore.



L'Isola dei Famosi 2022: ecco il vincitore secondo i bookmakers

Tra i favoriti fino alla prima metà di maggio ci sono stati Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, poi, a quasi un passo dalla semifinale hanno deciso di uscire. La prima per motivi personali e perchè non voleva mancare alla festa dei 18 anni di sua figlia; il secondo aveva voglia di rimettersi a studiare, quindi tornare alla routine di tutti i giorni prima di essere un naufrago.

Il pubblico si è trovato spiazzato e ha dovuto rivalutare il nuovo papabile vincitore, quindi sono cambiate le scommesse. Così, tra i nomi possibili ora ci sono Edoardo Tavassi, che si è fatto conoscere e ha fatto divertire il pubblico e Nicolas Vaporidis, l’attore è già in finale e che ha iniziato la sua esperienza un po' in 'sordina', da solitario e tra polemiche. Precisamente, le quote dei bookmakers su Nicolas Vaporidis si aggirano attorno al 2,00, mentre per Edoardo vanno dal 2,50 al 3,50.

Le quote e la classifica dei finalisti

Ecco, l'elenco con le quote vincenti dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2022 secondo Snai: Nicolas Vaporidis 1,30, Edoardo Tavassi 2,75, Carmen Di Pietro 5,00, Marialaura De Vitis 10, Luca Daffre 10, Nick Luciani 15, Mercedesz Henger 15, Estefania, Bernal 20, Pamela Petrarolo 25.