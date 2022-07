L'Italia è tra i cinque paesi più stressati al mondo. In testa c'è Bogotà

Bogotà è la città più stressata al mondo dove i residenti guadagnano uno stipendio medio di 302 euro: il più basso tra tutti quelli analizzati

Dalle preoccupazioni lavorative a quelli finanziarie, la vita moderna comporta diversi fattori stressanti. Ma quali sono le capitali europee più stressate? Nonostante lavorare e vivere in una capitale può essere divertente, Lenstore ha rilevato che Roma è tra le cinque capitali al mondo più stressate.

In ordine abbiamo: Colombia, Grecia, Messico, Costa Rica e Italia. Ma non è tutto: Gerusalemme risulta essere la città più costosa dove vivere nella top 10. I residenti di Città del Messico lavorano più ore di tutti gli altri abitanti delle città analizzate nello studio. Mentre Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, è la capitale meno stressata al mondo, seguita da Helsinki and Reykjavik.

A scattare una fotografia dettagliata è Lenstore che ha rivelato quali capitali sono le più e le meno stressate al mondo includendo metriche come il costo della vita, le ore lavorative, il salario medio, il punteggio sul benessere, le ore di luce all’anno e l’inquinamento acustico e atmosferico.

Innanzitutto, Bogotà è la città più stressata al mondo dove i residenti guadagnano uno stipendio medio di 302.17 euro: il più basso tra tutte le città analizzate. Al secondo posto troviamo Atene, che ha ricevuto il punteggio più basso per la qualità degli spazi verdi e dei parchi (27.14). Al terzo posto troviamo Città del Messico dove i residenti lavorano 2,622 ore all’anno, il più alto numero registrato tra le capitali al mondo.

Quando si tratta di costo della vita, Gerusalemme è la città più costosa nella top 10 con un indice del costo della vita di 86,32 mentre Seoul è la città più costosa per comprare casa con un costo di €20.250.85. Wellington è la capitale meno stressata al mondo È semplice pensare che vivere in una capitale è sinonimo di stress ma dove vivono gli abitanti della città meno stressata? Con la miglior qualità dell’aria tra tutte le capitali (96,12) e godendo di 86 giorni all’anno di sole, la capitale della Nuova Zelanda è la meno stressata al mondo.