L'Olgettina pubblica un audio inedito di Berlusconi: "Vi lascio case e azioni"

Spunta un nuovo audio dell'Olgettina. Berlusconi: "Ti do case e azioni, alla fine del processo"

Alessandra Sorcinelli si è lanciata nuovamente nell'occhio del ciclone mediatico, poiché l'agenzia immobiliare Dueville ha richiesto, entro dicembre 2023, il resoconto della villa di Bernareggio, in precedenza concessa in comodato da Silvio Berlusconi. Nella stessa tempistica è prevista la consegna di una villa analoga a Barbara Guerra. La situazione ha spinto Sorcinelli, una delle protagoniste assolte nel processo Ruby Ter insieme a Guerra, a condividere pubblicamente su Instagram alcuni audio delle sue conversazioni con l'ex premier.

Alessandra Sorcinelli



In queste note vocali Berlusconi spiega che il contratto di comodato rappresenta una "consegna definitiva delle case, che diventano di vostra proprietà non appena possibile", specificando "alla fine dei processi". Altri frammenti svelano discorsi concernenti pacchetti azionari di Mediolanum. Berlusconi offre una proposta intrigante: "Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300mila euro all'anno. È come avere contanti", sottolineando l'aspetto di un beneficio a lungo termine. Nel caso si preferisca una somma in contanti, Berlusconi spiega che, optando per 1,5 milioni, si otterranno 1,5 milioni in azioni che generano 150mila euro, mentre l'altra metà in contanti non produrrà alcun rendimento.

Alessandra Sorcinelli



Attraverso un reel condiviso, Sorcinelli "sfida" l'agenzia mostrandosi nel video mentre strappa una raccomandata che la sollecita a lasciare la villa. Il tutto accompagnato da "Bitch Better Have My Money" di Rihanna. Rispondendo a questa dinamica, Sorcinelli afferma: "La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste... chiedo di ascoltare - ha scritto - per mettere a tacere tutti quelli che ancora diffamano il mio nome diffondendo notizie false sulla mia persona... prima di scrivere articoli fasulli dovete conoscere la Verità e portate rispetto!".