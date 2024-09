L'ultima degli ambientalisti: stop al super telescopio in Sicilia da 12mln per fermare gli asteroidi. "Uno scempio"

Sicilia, stop al super telescopio: gli ambientalisti riescono a bloccare (per ora) la grande opera

L'agenzia spaziale europea (Esa) aveva individuato nel cuore della Sicilia il punto giusto per costruire un super telescopio in grado di monitorare ed eventualmente poi bloccare eventuali asteroidi che avrebbero minacciato la Terra. Un progetto ambizioso e molto costoso, visto che il super telescopio costa 12 milioni di euro. Ma gli ambientalisti - riporta La Repubblica - hanno fatto ricorso e vinto la prima battaglia legale: "L'opera fa scempio nel parco delle Madonie". Così il "sistema di difesa planetaria" che dovrebbe proteggere la Terra da collisioni con asteroidi e comete, da impatti con la spazzatura spaziale, improvvisamente si è fermato. Il punto era stato scelto con cura: era più alto e con meno inquinamento luminoso possibile, i 1.865 metri del monte Mufara, sulle Madonie.

Quel sito, però, - prosegue La Repubblica - è anche in pieno parco naturale, in una zona di tutela integrale dove fino all’agosto del 2023 non era possibile spostare una pietra. Il vincolo assoluto è stato cancellato dal governo Meloni con il decreto Asset che considera tutti gli osservatori astronomici finanziati dall’Esa "di rilevanza strategica" e consente la loro costruzione in deroga a qualsiasi vincolo ambientale. Un colpo di spugna deciso per convincere i vertici dell’agenzia spaziale a non dirottare progetto e soldi verso le Canarie, come stava avvenendo di fronte ai vincoli e alle proteste di Club alpino italiano, Legambiente, Lipu, Wwf, Italia Nostra e altre sigle del mondo ambientalista. Per ora Esa e governo sono stati sconfitti e progetto per il super telescopio si è fermato. Ma è solo il primo round.