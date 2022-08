L'Unione Europea verso la sospensione dei visti ai cittadini russi

Il Financial Times anticipa il summit del 31 agosto

L’Unione Europea è pronta a sospendere l’accordo stipulato con la Russia sul rilascio dei visti di viaggio. Lo scrive il Financial Times, anticipando i contenuti del vertice dei ministri degli Esteri dei 27 Stati membri, in programma il 31 agosto. La decisione seguirebbe le minaccia di alcuni Stati dell’est, come Polonia e Repubblica Ceca, che stanno pensando di chiudere unilateralmente i loro confini ai turisti russi.

Per scongiurare fughe in avanti, si cerca quindi una soluzione unitaria da parte dell'Ue e tre funzionari hanno confidato al FT che "non è appropriato che i turisti russi camminino nelle nostre città, nei nostri porti turistici. Dobbiamo inviare un segnale alla popolazione russa che questa guerra non è accettabile"