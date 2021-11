La Aprile e la Cuzzocrea, chi c’entra e chi non centra

Il refusone su Twitter di Marianna Aprile: "Il punto lo c’entra..."

Nel dare gli auguri alla Cuzzocrea, collega nel giornalismo e compagna nell’orientamento politico di sinistra, Marianna Aprile, del settimanale “Oggi”, ha elogiato, ieri, la giornalista calabrese, per il suo primo, imperdibile articolo su “La Stampa”: “Il punto lo c’entra Annalisa Cuzzocrea sul quotidiano torinese. Avevamo dubbi?”. E ha “postato” il pezzo dell’amica sulla probabile discesa di Fedez in politica. Nessun dubbio sul punto, Marianna. Ma sarebbe stato più corretto vergare: “Il punto lo centra….”. O no?



“Io, i refusi” li metto per far riconoscere i miei tweet” ha precisato Aprile, ma solo dopo che molti utenti di Twitter le hanno fatto notare quello sgradevole “lo c’entra”….

Le ha risposto Ezio Rocchi Balbi: “Refusi, Aprile? E pensare che una volta li chiamavano errori…”. Da Cuzzocrea un aiutino all’amica Marianna : “Prima delle 8, non è refuso. È sonno”. Buon riposo e buoni “sgub” a entrambe le giornaliste. In italiano corretto, if possible, non alla Di Maio….