La crisi della Ferpi: da mesi alla ricerca di un nuovo presidente

Dopo mesi di trincea per le elezioni di un nuovo presidente la Ferpi, l’associazione dei comunicatori fondata negli anni 70, è ancora alla ricerca di un nuovo “conducator”. Le acque agitate però hanno messo in subbuglio la base dei soci proprio all’interno di un raggruppamento che negli ultimi anni ha perso la propria legittimazione e potere istituzionale. A questa situazione si sono anche aggiunte le dimissioni dell’attuale presidente Rossella Sobrero che a quanto risulta sempre ad Affaritaliani.it è rimasta per le attività ordinarie.

Nel frattempo, le voci degli insoddisfatti aumentano e la stessa Sobrero, sommersa da numerose dimissioni di soci e una allarmante situazione interna di morosità delle quote associative, ha messo in piedi una sorta di comitato di saggi, tra i quali due importanti past President Gianluca Comin e Patrizia Rutigliano, per ridare credibilità alla comunità associativa che ha visto sicuramente tempi migliori. Compito non proprio semplice.

Da una parte, come si apprende da alcune fonti interne all’associazione, non si capisce chi stia gestendo questa fase per evitare altre dimissioni. E, dall’altra, quali saranno i reali poteri dei “saggi” che in un’emergenza tale avranno probabilmente il compito di ricomporre ciò che rimane in attesa che esca fuori un nuovo candidato presidente in grado di scrivere una pagina nuova e ridare credibilità a questa antica aggregazione di professionisti.