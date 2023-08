La ministra Calderone visita la base operativa di Luna Rossa

Cagliari, la ministra Calderone visita il Molo Ichnusa: "Orgoglio da esportare all'estero"

Sono giornate di ferie e vacanza per tutti, anche per i politici. La ministra del lavoro, Marina Calderone, ha deciso di rientrare alla base per Ferragosto, per godersi gli amici e i nipoti in riva al Poetto. Quale miglior modo di conciliare dovere e piacere se non “approfittare” della permanenza in terra natìa per promuovere le realtà più virtuose del territorio sardo?

L’ultima di queste visite è stata la base operativa di Luna Rossa, al molo Ichnusa del porto di via Roma, dove Calderone – accompagnata dal marito Rosario De Luca - è stata accolta dal capobarca Max Sirena e dal contrammiraglio Enrico Pacioni. “È un’eccellenza italiana di cui essere orgogliosi – da dichiarato la ministra all’Unione Sarda – Ho avuto il piacere di visitare uffici, laboratori e officine della mia città. Ho scoperto dettagli tecnologici e logistici che hanno rafforzato in me la soddisfazione di poter esportare all’estero un brand di livello assoluto. Un grazie particolare e un ‘Buon vento’ a Max Sirena e a tutto lo staff” ha concluso Calderone.