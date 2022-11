La Nutella a colazione fa male? La risposta del nuovo studio: "Attenzione"

Anche tu mangi Nutella a colazione? "Attenzione". La risposta del nuovo studio

Amata dai grandi e dai piccini, la Nutella accompagna da decenni la colazione degli italiani. E’ stato affermato che, oltre a renderci felici e carichi di energia di prima mattina, fa addirittura bene alla nostra salute purché si segua un’alimentazione sana ed equilibrata ma è ovvio precisare che, come ogni altro alimento, il suo abuso potrebbe causare problemi al nostro organismo.

Per ciò che riguarda, ad esempio, la pelle c’è chi dice che la Nutella sia responsabile della formazione dei brufoli sul viso ma si tratta solo di un vecchio mito popolare fin troppo diffuso. Al fine di smentire questo detto, gli esperti hanno condotto uno studio su 250 persone in età adolescenziale dimostrando con certezza che non esiste nessun legame certificato tra l’acne e la cioccolata contenuta nella crema spalmabile.

L’unica cioccolata che potrebbe influire sull’aspetto della pelle è la Nutella bianca ma sempre se consumata in eccessive quantità. Nutella a colazione, si o no? Mangiare Nutella al mattino, a colazione, spalmata su una fetta biscottata o su un toast è sicuramente in grado di garantire la giusta quantità di energia per affrontare la giornata nel modo migliore.

Bene, allora si può pensare di fare colazione tutti i giorni con la Nutella… NO. Attenzione. E’ un’ottimo sfizio da concedersi di tanto in tanto ma non è adatto alla consumazione quotidiana data la percentuale di grassi saturi e di zuccheri contenuti.