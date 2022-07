La pizza più cara del mondo è la Luigi XIII e costa 8.300 euro

La pizza più cara del mondo è dello chef Renato Viola e costa 8.300 euro

Il primato della pizza più costosa del mondo non è di Flavio Briatore, è la Luigi XIII, costa 8.300 euro per due persone ed è servita dello Renato Viola. In particolare, lo chef nella sua pagina ufficiale, presenta la sua pizza come la più cara e prelibata, grazie a una serie d'ingredienti per palati sopraffini.

A motivarne il costo ci sono tutta una serie di accorgimenti e materie prime impiegate pregiate. La lievitazione della pasta è di 72 ore ed è condita con il prezioso sale australiano di Murray River. Mentre la pizza è farcita con con tre diversi tipi di caviale: Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal e Beluga Kaspia, oltre a gamberoni rossi di Acciaroli, aragosta di Palinuro, cicala del Mediterraneo. Il tocco finale sono due gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin.

Altra particolarità che rende esclusiva questa pizza, è ordinabile solamente a domicilio. In caso di acquisto sul sito, lo chef in persona si recherà a casa del cliente, insieme a un sommelier e un altro chef per cucinarla direttamente in casa e farla gustare al momento.