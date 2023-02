La propaganda russa arriva in due asili di Milano. Esplode il caso su Affari

Propaganda russa in due asili di Milano

“Se quanto raccontato da affaritaliani.it venisse confermato ci troveremmo di fronte ad una notizia gravissima”. Così la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, commenta lo scoop di Affari nel quale si dà notizia di due istituti scolastici per l'infanzia italo-russi di Milano che avrebbero distribuito ai genitori un capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo. Un “opuscolo” da discutere e mettere in atto in occasione della giornata dei “Difensori della patria”, celebrata dai russi il 23 febbraio.

Gli istituti d'infanzia italo-russi in questione sono "Armonia" e "Lev Tolstoj". Una giovane coppia mista italo-russa, che ci ha segnalato l'episodio, ha raccontato che sono stati gli stessi insegnanti a consegnare ai genitori l’opuscolo digitale, prodotto dalla casa editrice Karapuz. All’interno di questa guida vengono spiegate le attività che i genitori dovranno far fare ai loro figli dai 4 anni in su anche se di nazionalità italiana. “Non si può definire altro se non materiale di propaganda filorussa inneggiante all’esercito di quel paese impegnato nell’invasione dell’Ucraina”, afferma la senatrice Malpezzi su affaritaliani.it.

“Non avrei mai pensato di dover ricordare l’importanza della scuola dell’infanzia nella formazione delle bambine e dei bambini e nemmeno le linee guida che ispirano l’attività formativa ed educativa di tutte le scuole sul territorio italiano che, lo ricordo, si richiamano alla nostra Costituzione”.

Per la presidente dei senatori dem, “siamo di fronte ad un fatto gravissimo dal punto di vista pedagogico e della formazione per quei bambini. Ma ancora più grave e intollerabile è che sul territorio italiano sia fatta propaganda per il regime russo attraverso istituti scolastici. È assolutamente urgente che il ministro Valditara compia le necessarie verifiche”, conclude.