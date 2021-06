La replica della F.ne “Giuseppe Sciacca” a un articolo pubblicato su Affari

Ai sensi della Legge sul diritto di replica, riceviamo e pubblichiamo una richiesta di rettifica da parte dei legali Prof. Dott. Don Bruno Rocco LIMA, in proprio e quale legale rappresentante della Fondazione “Giuseppe Sciacca” Onlus:

Rettifica dell'articolo pubblicato il 19.05.2021 dal titolo «"Vecchione? È il 'padrino' di Conte". Bomba de Il

Riformista sull'ex premier. Ecco perché è stato fatto fuori in fretta e furia da Draghi».

In relazione al predetto articolo si specifica che le notizie relative alla Fondazione Giuseppe Sciacca Onlus, ai suoi appartenenti, al suo presidente ecc. sono frutto di errore e di ciò se ne chiede scusa.

Si specifica che la predetta Fondazione, i suoi appartenenti, il suo Presidente ecc. non hanno mai avuto accesso a “informazioni fondamentali” per mezzo del Capo dei Servizi segreti e che la stessa Fondazione non persegue fini politici e non ha alcun tipo di contrapposizione con il Papa.

Siamo ad evidenziare che tali fatti e gravi circostanze sono stati già sottoposti all’attenzione della Autorità giudiziaria al fine della punizione dei responsabili per i gravi reati commessi, e per il ristoro dei danni cagionati.