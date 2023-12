La Russa jr e i tre video. Sesso sul divano, poi nudi in doccia

La Russa jr, i video espliciti trovati nel telefonino grazie a un'intercettazione

Ci sono novità sul presunto stupro di cui sono accusati il figlio di Ignazio La Russa e il suo amico dj. Leonardo Apache e Tommaso Gilardoni sono stati denunciati da una ragazza e i fatti risalgono al 18 maggio 2023. Spuntano adesso - si legge su Il Corriere della Sera - tre video di quella notte, si tratta di alcuni filmati girati con i telefonini che documentano cosa è accaduto nella casa del presidente del Senato. Il primo video, realizzato dal cellulare del figlio dell’esponente di Fratelli d’Italia, riprende un rapporto sessuale su un divano. Nel secondo si vedono la ragazza e Gilardoni sotto la doccia. Nel terzo video i tre parlano e sembrano scherzare tra di loro. Di quest’ultimo sarebbe circolato un breve frammento. La procura di Milano, che indaga per violenza sessuale, ha sequestrato il telefonino del figlio di La Russa ma non la Sim, intestata al padre. Il referto medico della clinica Mangiagalli parla di lesioni compatibili con una violenza.

I video in questione sarebbero stati trovati grazie a un’intercettazione. Un testimone, conoscente di Gilardoni, - prosegue Il Corriere - ne ha parlato subito dopo essere stato interrogato con il padre al telefono. Secondo il quotidiano, nei fotogrammi la ragazza che accusa il figlio del presidente del Senato sarebbe cosciente e partecipe. Ma i filmati non sono utili per dimostrare se il mix di alcool e droga che aveva assunto abbia potuto alterare il suo stato mentale e compromesso la sua capacità di autodeterminarsi. La difesa dei giovani ha sempre sostenuto che i rapporti siano stati consenzienti. Nel sangue della ragazza sono state trovate anche tracce di droga.