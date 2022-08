La villa di Zelensky a Forte dei Marmi affittata ai russi? "Fake news"

"La villa di Forte dei Marmi di Zelensky è stata affittata a una coppia di russi"

Il Tirreno dà la notizia che la villa che si trova a Forte dei Marmi, di proprietà del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è stata affittata a una coppia di russi, che per lavoro risiedono a Londra. Il titolare dell'agenzia Real Estate Villas ha smentito la notizia: "Abbiamo il mandato preciso di non darla a russi o ucraini".

Per il titolare dell'agenzia di tratta solo di una notizia falsa

"Non c’erano russi né ucraini nella villa del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky". Così inizia a parlare l’agente immobiliare della Real Estate Forte dei Marmi Villas, Claudio Salvini, che smentisce le voci: "Quello che è stato scritto è una congettura. La villa è stata affittata a una coppia per l’estate, non vi dirò se risiedono o meno a Londra, ma vi assicuro non può trattarsi di russi perché abbiamo il divieto assoluto di affittare a russi e a ucraini" sottolinea Salvini.

L'agente spiega per mettere a tacere la falsa notizia che circila da Ferragosto: "La villa di Vittoria Apuana è intestata a una società italiana che fa capo a un'altra a Cipro, ed è della moglie di Zelensky, che ci ha dato mandato di affittare la villa con quella clausola. Se qualcuno ha sentito parlare il russo in quella casa è perché chi ha affittato potrebbe aver avuto ospiti russofoni".

La notizia della presunta coppia russa che avrebbe preso in affitto la villa del leader ucraino, circolava da qualche giorno in Versilia ed è stata riportata dal Tirreno, che scrive di alcune foto apparse sui social che ritraggono una turista russa nel parco della villa, a Vittoria Apuana.

Il presidente ucraino all'inizio della guerra per l’invasione russa, aveva rivolto un appello affinché non si ospitassero in Italia i turisti russi, e fossero bloccati i loro yacht e i beni all'estero. Secondo il Tirreno c'era stata una trattativa con alcuni turisti coreani che erano intenzionati a prenderla in affitto ad agosto tra 50 e 70mila euro. L'affare è però sfumato. E sarebbe stato raggiunto l'accordo con la coppia che vive e lavora a Londra. La donna incontrata dai giornalisti del quotidiano locale all'esterno della villa non ha voluto commentare.

Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi commenta: "Non abbiamo avuto nessuna notizia e francamente fino allo scoppio della guerra, l’unica informazione che avevamo sulla villa, che si trova in zona Villa Apuana, è che era di proprietà di una società, tra l’altro è sempre stata abitata di rado".