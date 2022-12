Lady Soumahoro, da vent'anni a Palazzo Chigi. "Nipote del premier del Ruanda"

Lady Soumahoro in quattro legislature. Un ruolo importante a Chigi

Il caso Soumahoro continua a far discutere. Alla vicenda delle coop di famiglia si è aggiunto il ruolo della sua compagna, Liliane Murekatete. Nei giorni scorsi erano emerse le foto senza veli risalenti a dieci anni fa, ma adesso si è scoperto - si legge sul Corriere della Sera - che lady Soumahoro era ben nota al mondo politico e frequentava Palazzo Chigi da ben vent'anni. Ha attraversato, infatti, quattro diverse legislature: dai governi Berlusconi II e III, Prodi II, Berlusconi IV e l’inizio del Meloni I come ultracelebre compagna di un deputato dell’opposizione. Dai primi anni Duemila all’autunno del 2011, quando cade il governo Berlusconi IV, non si muove da Palazzo Chigi. Nel 2006 l'ex berlusconiano Michelini la segnala al governo Prodi insieme a un’altra componente della sua segreteria.

E quando i berlusconiani tornano al governo due anni dopo, - prosegue il Corriere - ecco che Liliane è ancora al suo posto. Solo che stavolta sale di grado e «assume addirittura il ruolo — è sempre Michelini che parla — di rappresentante personale facente funzioni». Intervistato su La7 nel programma di Massimo Giletti, l’ex berlusconiano Michelini racconta di come la giovane Liliane Murekatete, che all’inizio degli anni Duemila lavora con lui, si presentasse come «nipote del premier ruandese». Quando la Task Force del governo Berlusconi per l’Africa va in missione in Rwanda, «il premier me l’ha presentato lei dicendo :“È mio zio”».