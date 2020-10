Lampedusa, boom di sbarchi di migranti. Hotspot pieno, tamponi e trasferimenti

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, sono 14 dalla mezzanotte - Altri tre barchini, per un totale di 44 tunisini, sono approdati a Lampedusa. Ad avvistarli e soccorrerli sono state le motovedette della Guardia di Finanza. Nella prima imbarcazione c'erano 17 migranti, fra cui 2 donne; nella seconda erano in 13 (fra cui una donna) mentre a bordo dell'ultima c'erano 14 uomini. In tutto, dalla mezzanotte, sono 14 gli sbarchi con 263 migranti arrivati. Il numero sale a 709 con gli sbarchi di ieri.

Migranti: Lampedusa, hotspot pieno, trasferimenti dopo tamponi - Dopo i 26 sbarchi registrati fra ieri e oggi, torna a riempirsi l'hotspot di Lampedusa dove, a fronte di una capienza massima di 192 posti, ci sono 665 migranti. Davanti all'isola, in rada, c'e' la nave quarantena Snav Adriatico e nelle prossime ore dovrebbe arrivare da Augusta anche l'Azzurra. I migranti, dopo che arriveranno gli esiti dei tamponi che accerteranno l'eventuale positivita' al Covid-19, saranno trasferiti nei due mezzi navali.

Migranti: Salvini, governo incapace e in minoranza nel Paese - "Piu' di 15 sbarchi e 433 arrivi nelle ultime ore: e' l'ennesimo fallimento di un governo incapace che parla di umanita' ma dimentica la morte di un minorenne che era a bordo di una nave quarantena. Con le modifiche ai Decreti sicurezza sara' sempre peggio: festeggiano scafisti e professionisti dell'accoglienza, alla faccia di tutti gli italiani e dei veri profughi. Questo governo e' minoranza nel Paese, ha aumentato sbarchi e morti in mare e mette in pericolo l'Italia". Lo dice il leader del centrodestra Matteo Salvini.