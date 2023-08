Lampedusa, dramma migranti: 30 dispersi e 2 morti. Salvi i profughi bloccati

Dramma migranti a Lampedusa, indagini per ricostruire la tragedia

Non s'arresta il dramma migranti a Lampedusa (Sicilia). Sono due i barchini naufragati, nelle ultime 24 ore, al largo di Lampedusa. Entrambi - secondo quanto riferisce il sito Agrigento Oggi -erano partiti da Sfax. Il bilancio provvisorio è di due cadaveri recuperati - un bambino di circa due anni e una donna - di 59 migranti salvati e decine di dispersi, "forse oltre 50", sottolinea il sito siciliano. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dalle motovedette della Guardia Costiera. “Chi li ha lasciati o costretti a partire con questo mare è un pazzo criminale senza scrupoli. Si prevede mare mosso ancora per i prossimi giorni. Speriamo si fermino. È una mattanza con questo mare”, ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Intanto sono terminate le operazioni di recupero dei 34 migranti, tra cui sei donne, che sono rimasti bloccati per 36 ore sulla scogliera di Capo Ponente a Lampedusa dove venerdì era naufragato il barchino sul quale viaggiavano. Tre le donne portate al poliambulatorio, ma nessuna in gravi condizioni. A recuperare il gruppo è stato il Soccorso alpino e speleologico siciliano con l'82esimo Csar dell'Aeronautica militare e i vigili del fuoco "VF 145" in servizio al reparto Volo di Catania.