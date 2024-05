Latte contraffatto, le ex dipendenti: "Trappole per topi sopra le caciotte"

Latte contraffatto

Due ex dipendenti di Fattorie Marchigiane, F.G. e S.G., hanno denunciato gravi violazioni igieniche e pratiche illegali all'interno dell'azienda. Come scrive il Resto del Carlino, hanno segnalato alla Procura di Pesaro, attraverso un esposto, l'uso di cagliata scaduta per la produzione di mozzarelle, il riutilizzo di prodotti resi e la manipolazione di alimenti scaduti. Le indagini hanno portato all'apertura di un fascicolo per stalking occupazionale e successivamente a un'inchiesta più ampia che ha coinvolto l'azienda.

Le sorelle, con contratti stagionali agricoli dal 1990, hanno denunciato atteggiamenti vessatori e mobbing da parte dei superiori per aver segnalato le violazioni. Hanno raccontato di essere state minacciate e costrette a eseguire pratiche discutibili sotto la minaccia di punizioni o declassamenti. Nonostante i controlli esterni, le violazioni continuavano e si preparava l'azienda in anticipo per evitare sanzioni.

Le condizioni igieniche disastrose, il riutilizzo di prodotti scaduti e la manipolazione degli alimenti sono solo alcune delle gravi irregolarità denunciate dalle sorelle, che hanno deciso di parlare nonostante le possibili ripercussioni.