Laurea a Cecchettin, Gino: "Hai provocato uno squarcio nelle coscienze"

GUARDA IL VIDEO DEL DISCORSO DI GINO CECCHETTIN

Ecco le parole di Gino Cecchettin, il padre di Giulia, tragicamente uccisa dall'ex fidanzato solo due mesi fa. "Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, nella mia per prima. Sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto, e sarai sempre nel nostro cuore. Eppure non riesco a essere felice: mi sono chiesto spesso se avesse senso e a cosa potesse servire una cerimonia per la laurea postuma. La risposta viene ancora una volta da Giulia: ha senso per tutto quello che hai fatto per gli altri e ancora stai facendo".