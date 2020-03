Le Ong e il business dell'immigrazione

Un anno fa ho lavorato a stretto contatto con i migranti ed è stata una esperienza molto formativa.

Alcuni di loro si sono rivelati dei veri patrioti nei confronti della nostra Nazione. Eppure non mi posso dimenticare di come alcune associazioni li trattassero, perfino creando ostacoli al loro percorso di studio. A fine anno il colmo: "il Governo gialloverde ha tagliato gli emolumenti ed ora andiamo in pari, così non ci guadagniamo, allora smettiamo con questo servizio" disse una che contava nella filiera migrante-Ong-associazioni-Bed&Breakfast-politica dotata di maglietta arcobaleno. No cara, non è un business, è una missione e se affermi questo, se non fai più nulla, anche qualora si ricreassero condizioni più convenienti tu sei fuori!