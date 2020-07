Lecce, fiamme in zona turistica di Gallipoli. Intervento dei Canadair

Un vasto incendio ha distrutto vari ettari di macchia mediterranea in Salento, a Gallipoli, in una zona a vocazione turistica tra la località Montagna spaccata e il lido Le Conchiglie. Sono stati finora impiegati ben tre Canadair per i lanci dall'alto, a supporto delle operazioni a terra condotte dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, con il coordinamento della sala operativa unificata permanente (Soup) di Bari e l'ausilio dei gruppi comunali di volontariato della zona. Non ci sono stati problemi per le strutture ricettive e per le villette per vacanze grazie alle operazioni di spegnimento che hanno circoscritto l'area percorsa dal fuoco. Il forte vento di maestrale ha reso le operazioni più complicate, l'incendio non è stato ancora domato del tutto.