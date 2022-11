Lecce, nonno confessa al pm: "Ho abusato delle mie nipotine, allontanatemi da loro"

Ammette di aver abusato più volte delle sue nipotine la prima dal 2017 al 2019, la seconda più di recente, un nonno chiede di essere allontanato da loro e perdonato. È la storia di un uomo di 76 anni, cui confessione è stata formalizzata ieri pomeriggio, 10 novembre, in un'aula della Procura di Lecce. Lo scorso 19 ottobre l'anziano aveva già scritto una lettera autoaccusatoria all'avvocato Paolo Spalluto.



L'uomo aveva chiesto all'avvocato di essere aiutato e di far disporre nei suoi riguardi la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese per arginare il rischio di ulteriori violenze. L'inizio delle indagini nei confronti del nonno è antecedente alla missiva. Le vittime avevano raccontato degli abusi subiti in casa dall'anziano a una delle maestre della scuola dell’infanzia e, successivamente, a una psicologa interpellata dalla madre.



La relazione della specialista, consegnato ai carabinieri, è poi finita sulla scrivania della sostituta procuratrice Erika Masetti che ha dato avvio all'inchiesta, nell’ambito delle quali è stata avanzata istanza di incidente probatorio finalizzato a valutare tramite perizia psichiatrica la capacità di testimoniare delle bambine. Notificato l’atto, il 76enne aveva chiesto tramite il suo avvocato di essere ascoltato, perché, a suo dire, era tormentato dal senso di colpa.



Nel confronto con la pm, l'anziano ha ammesso gli abusi e si è scusato con i genitori delle bimbe. L'uomo ha chiesto di essere sottoposto a un divieto di avvicinamento, non si esclude che nei suoi confronti il giudice opterà per il carcere.