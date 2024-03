Lecco: ritrovato alla stazione di Milano Edoardo Galli, il ragazzo scomparso

Edoardo Galli, ritrovato in stazione a Milano il sedicenne scomparso da Colico. "Sta bene, è arrivato fino in Croazia"

E' stato ritrovato questa mattina in stazione Centrale a Milano Edoardo Galli, il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco) mentre si recava a scuola. Il ragazzo è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori vicino ai totem per l'acquisto dei biglietti. Stando a quanto risulta ad Affaritaliani.it, infatti, Edoardo stava comprando il biglietto per rientrare a casa. Non si tratterebbe, dunque, di un fermo, quanto di un ritorno spontaneo a Colico.

Il ragazzo è in ottime condizioni di salute, e si è dimostrato tranquillo al momento del riconoscimento. E' stato preso in carico dalla Polizia Ferroviaria della stazione Centrale, ma "consegnato" ai Carabinieri di Colico, che si sono fatti carico delle indagini in questi giorni, dopo l'accorato appello dei genitori. "Facci solo sapere se stai bene", avevano detto ai microfoni di "Chi l'ha visto?".

Sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it il ragazzo nei giorni scorsi era passato in Croazia in autobus, portando con sè un sacco a pelo e il passaporto, documento grazie al quale ha potuto viaggiare senza essere accompagnato da adulti. Il ritrovamento è stato confermato dalla Prefettura di Lecco; Edoardo, che ora è in viaggio verso casa, dovà dare conto alle Forze dell'Ordine del suo allontanamento volontario.