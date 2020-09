Lega, 19 mln a Cipro e alle Cayman. Film Commission, 1 mln dalla Lombardia

L'inchiesta sui fondi delle Lega, legati alla Film Commission, l'azienda nel mirino che ha portato all'arresto di tre commercialisti del Carroccio, si allarga sempre di più. I pm adesso - si legge su Repubblica - stanno seguendo una nuova pista. Nel 2015 un milione parte anche dalla Regione Lombardia e finisce alla Fim Commission (LFC) guidata da uno dei commercialisti della Lega, Alberto Di Rubba, suscitando lo stupore di funzionari della Regione e manager.

Al vaglio dei pm - prosegue Repubblica - c'è anche un bonifico di quasi 19 milioni di euro dello studio associato Busani-Ridella-Mannella di Milano, da cui il 5 luglio 2018 parte il bonifico di 18milioni e 744mila euro in favore di un altro notaio, Mario Grandi anche lui milanese. Altro incrocio investigativo: quest’ultimo ha firmato i due rogiti di compravendita tra Immobiliare Andromeda, Paloschi Srl e Film Commission. Sempre il 5 luglio 2018 Grandi fa partire un bonifico di pari cifra verso la Bailican Ltd, società di Cipro con conti a Basilea, e Merchant Trust riconducibile ad una società avente sede nelle isole Cayman. Il socio di maggioranza della Bailican è Serhiy Tihipko, ex primo ministro ucraino e delle Finanze.