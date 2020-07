Lega, la pista dei conti in Svizzera. I pm continuano la caccia ai 49 milioni

Lega, i pm chiedono una rogatoria in Svizzera, si cercano i 49 milioni spariti

La vicenda dei famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega continua a tenere banco. Quattro procure - si legge su Repubblica - stanno indagando sulla vicenda e la novità è che i pm di Milano adesso hanno chiesto una rogatoria in Svizzera, per far luce sui conti della società riconducibili ai commercialisti della Lega. La pista che porta fino qui - prosegue Repubblica - parte dalla discussa compravendita di un immobile a Cormano, in provincia di Milano, da parte della Lombardia Film Commission, una fondazione a partecipazione pubblica che si occupa della promozione e dello sviluppo di progetti cinematografici.

Un acquisto sospetto secondo gli investigatori: nel 2017 infatti una società, l’Immobiliare Andromeda srl, lo aveva comprato al prezzo di 400mila euro e a inzio 2018 lo stesso immobile veniva venduto alla Lombardia Film Commission dalla immobiliare al prezzo di 800mila euro. Non solo Lombardia Film Commission. Dalle inchieste dell’Espresso era emerso - continua Repubblica - come almeno altri 3 milioni di euro fossero «usciti dalle casse dei due partiti» e fossero «spesso finiti, dopo lunghi e complicati giri, ad aziende private e sui conti personali di uomini molto vicini allo stesso Salvini».