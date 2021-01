Lega, nuovo attacco di Report a Salvini: "Ha un patto segreto con Bossi"

"L'accordo è servito": è questo il titolo del servizo che andrà stasera in onda sulla trasmissione televisiva di Rai 3, Report, e che racconterà di un "patto generazionale" tra Umberto Bossi e il nuovo segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Quest'ultimo avrebbe promesso 450mila euro all'anno per mantenere lo staff composto dagli autisti e la segreteria del Presidente della Lega, in cambio l'ex avvocato di Bossi, Matteo Brigandì, avrebbe rinunciato a 6 milioni di euro di mancati pagamenti proprio dalla Lega Nord. Report ha ricostruito la storia grazie all'intervista esclusiva di Francesco Belsito, l'ex tesoriere del partito travolto dallo scandalo, condannato per appropriazione indebita e la storica segretaria di Umberto Bossi, Daniela Cantamessa.