Lega, spuntano 39 bonifici 'sospetti". Indagini su movimenti da 500 mila euro

Non c'è pace per la Lega, dopo la vicenda della nave Open Arms, costata il sì al processo per Matteo Salvini e la questione del governatore della Lombardia Attilio Fontana, con la presunta donazione di camici da parte dell'azienda del cognato, ecco che adesso spunta anche - si legge sul Corriere della Sera - una segnalazione dall’Unità antiriciclaggio di Bankitalia, indirizzata ai due commercialisti del Carroccio: Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.

Nel mirino degli inquirenti ci sono 39 bonifici per un totale di circa mezzo milione di euro. Soldi trasferiti dalla Lega per Salvini, Lega Nord e Radio Padania alla società Mdr stp srl. E nuovi accertamenti sono stati disposti per verificare se queste movimentazioni siano in realtà servite a mettere al sicuro parte dei soldi che la Lega dovrebbe altrimenti restituire allo Stato almeno fino a che non saranno stati trovati i 49 milioni di fondi pubblici che risultano spariti. E per i quali i vertici del partito si sono impegnati con i magistrati di Genova a effettuare la restituzione.