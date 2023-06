Legance si rinforza con l'ingresso di Silvestri, Fanni e Mazzotti

Cresce il Dipartimento di Diritto Tributario di Legance con l’imminente ingresso dei Partner Andrea Silvestri, Matteo Fanni e Giulio Mazzotti. Sale a 65 il numero dei soci. Con loro entrano 15 professionisti, tutti provenienti dallo stesso studio.

“L’ingresso di questi affermati professionisti – commenta Alberto Maggi, Managing Partner – rafforza la nostra capacità di fornire assistenza altamente qualificata nel settore Tax ed è espressione della strategia di Legance, che coniuga crescita organica con rafforzamenti dall’esterno molto selettivi".

Andrea Silvestri: “Sono entusiasta di questa nuova sfida professionale e convinto che grazie al team aggregato il dipartimento tax di Legance potrà rispondere ancora di più alle esigenze dei propri clienti”.

Andrea Silvestri, avvocato tributarista, assiste da trent’anni primarie società in materia fiscale. Ha costituito e sviluppato il dipartimento tax di un primario studio legale italiano, di cui è stato socio per venti anni. Adjunct Professor alla Luiss Business School, è autore di libri e numerose pubblicazioni in riviste tributarie italiane e internazionali e interviene spesso in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali. Nell’ambito della sua attività assiste alcuni tra i più importanti gruppi italiani e stranieri nella consulenza e nel contenzioso tributario, occupandosi frequentemente di questioni di particolare rilievo per complessità e valore.