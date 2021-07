Libero De Rienzo morto, l'attore ritrovato in un appartamento a Roma

Libero De Rienzo trovato morto in un appartmento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Lascia moglie e due figli

Libero De Rienzo attore 43enne molto noto è stato ritrovato morto ieri alle 20 in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. A rivenire il corpo senza vita dell'attore un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono in corso.

Libero De Rienzo causa morte: stroncato da un infarto

Sarebbe stato stroncato da un infarto, nella sua casa romana. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, che e' stato aiuto regista di Citto Maselli interpretando il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'.

Libero De Rienzo moglie

Benche' abitasse dall'eta' di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla citta' di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non e' stata ancora fissata) la salma sara' inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

Libero De Rienzo, Fortapa'sc e l'interpretazione di Giancarlo Siani

Lavora anche in alcune produzioni televisive, tra cui il film tv Piu' leggero non basta (1998), regia di Elisabetta Lodoli, e le miniserie tv Nassiriya - Per non dimenticare (2007), regia di Michele Soavi, e Aldo Moro - Il presidente (2008), regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel 2009 ritorna sul grande schermo con il film Fortapa'sc, regia di Marco Risi, film su Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino, ucciso nel 1985 dalla camorra. Nel 2011 recita in La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2014 e' tra i protagonisti di Smetto quando voglio, commedia diretta da Sydney Sibilia sulla vicenda di una banda di giovani laureati che si improvvisano spacciatori.

Libero De Rienzo, "Smetto quando voglio"