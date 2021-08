Lignano, 18enne stuprata da 5 ragazzi. Il padre va a farsi giustizia da solo

Lignano, 18enne stuprata da 5 ragazzi. Il padre va a farsi giustizia

Un caso simile a quello di Ciro Grillo e i suoi amici è avvenuto a Lignano Sabbiadoro. La vittima questa volta è stata una ragazza 18enne violentata da 5 ragazzi. Gli abusi si sarebbero protratti per diverse ore. A dare l’allarme - si legge sul Corriere della Sera - è stata la stessa ragazza che, una volta riuscita a fuggire, ha raggiunto l’abitazione in cui risiede in ferie assieme alla famiglia. Sconvolta e visibilmente ancora sotto choc ha raccontato tutto a suo padre. Che a quel punto in un impeto di rabbia incontrollata ha deciso di farsi giustizia da sé, raggiungendo pochi minuti dopo l’appartamento dei cinque giovanissimi e viene fermato solo dall'intervento dei vicini, dopo esser riuscito a sfondare la porta della casa dove è avvenuta la violenza.

I fatti: metà pomeriggio di martedì, la ragazza - prosegue il Corriere - sta passeggiando sul lungomare della località balneare friulana. Incrocia tre giovani. «Dai, vieni con noi», le dicono invitandola a seguirli nell’appartamento dove stanno trascorrendo un periodo di vacanza. Lei accetta senza problemi anche perché conosce uno dei tre ragazzi che aveva già visto qualche estate fa. Insomma, a suo dire non c’era nulla da temere da quell’invito. E mai avrebbe pensato, come dirà più tardi lei stessa agli inquirenti, che una volta in casa tutto si sarebbe trasformato in una trappola di violenza e di abusi, un incubo.